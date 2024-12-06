Последние откровения Левкина о Пугачевой перед уходом из жизни: “Перекрывала кому-то кислород”

58-летний артист Владимир Лёвкин, скончавшийся от последствий рака крови, незадолго до своей смерти дал откровенное интервью изданию «7 дней», где поведал о своих последних надеждах, профессиональных переживаниях и отношениях с Аллой Пугачёвой.