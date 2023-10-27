Бочкарёв: конструктивистский бизнес-центр построят в районе Ходынского поля

В районе Ходынского поля построят бизнес-центр площадью 11 060 кв. м. Он будет выполнен в стиле конструктивизма и иметь форму усечённого треугольника, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
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