Бочкарёв: конструктивистский бизнес-центр построят в районе Ходынского поля

В районе Ходынского поля построят бизнес-центр площадью 11 060 кв. м. Он будет выполнен в стиле конструктивизма и иметь форму усечённого треугольника, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.