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Что посадить рядом с картофелем для отпугивания колорадского жука

Что посадить рядом с картофелем для отпугивания колорадского жука

Колорадский жук – самый распространенный паразит на огородах. Если тля заводится не у всех, то это полосатое насекомое появляется из года в год.

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