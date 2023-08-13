Сегодня становится жаль Европу. Да, именно жаль. Они так долго выполняли все рекомендации Америки, всё чётко по методичке – аж перевыполнили план по санкциям, что сами не заметили, как санкции начали работать против них.
Финны вспоминают приятны времена дружбы с Россией и потирают глаза. Сейчас ни дерева, ни туристов, ни денег
Комментарии
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Надежда
У них Дед Мороз называется Йоулупукки, что в переводе означает "Рождественский козел"! Вот "горячие финские парни" и остались в качестве этого самого козла и не только на Рождество и Новый год!)☺️
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7 час.
лл
лина любимцева
Самой роковой ошибкой Евросоюза стало то, что он приняли в состав ЕС Германию, которая оккупирована США с 1945 года и у нее повинные обязательства перед США вплоть до конца 21 века..... Тем самым ЕС поставил себя на один уровень с Германией перед США. Поэтому США диктуют свои условия, по личной своей выгоде. А вот скандинавы, которые свободны и оккупации США, почему суют свои головы в американский натовский гадюшник,не понятно. Что за необходимость такая? Какая такая"угроза" нарисовалась?!! Со стороны России никаких угроз в их отношении НЕТ. А вот США - ОПАСНЫ для них!! ГДЕ МОЗГИ ПОСЕЯЛИ
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2 час.
Мария Беликова
Пиндосы всех руководителей Европы ставят, подкупая их. Правят марионетки, выполняющие волю США. Так во всём мире. Один наш Президент вышел из повиновения. Дай Бог, ему выстоять!
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1 час.
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