Финны вспоминают приятны времена дружбы с Россией и потирают глаза. Сейчас ни дерева, ни туристов, ни денег

У них Дед Мороз называется Йоулупукки, что в переводе означает "Рождественский козел"! Вот "горячие финские парни" и остались в качестве этого самого козла и не только на Рождество и Новый год!)☺️

лл

лина любимцева

Самой роковой ошибкой Евросоюза стало то, что он приняли в состав ЕС Германию, которая оккупирована США с 1945 года и у нее повинные обязательства перед США вплоть до конца 21 века..... Тем самым ЕС поставил себя на один уровень с Германией перед США. Поэтому США диктуют свои условия, по личной своей выгоде. А вот скандинавы, которые свободны и оккупации США, почему суют свои головы в американский натовский гадюшник,не понятно. Что за необходимость такая? Какая такая"угроза" нарисовалась?!! Со стороны России никаких угроз в их отношении НЕТ. А вот США - ОПАСНЫ для них!! ГДЕ МОЗГИ ПОСЕЯЛИ