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Царьград

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Россия предупредила Германию о военных рисках развертывания систем

Россия предупредила Германию о военных рисках развертывания систем

Москва предупредила Берлин: развертывание дальнобойных систем в Германии сделает их законными целями для России.

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