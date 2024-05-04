В юбилейной публикации блога AMD слова «искусственный интеллект» упоминалис...

В юбилейной публикации блога AMD слова «искусственный интеллект» упоминались 23 разаAMD отметила на этой неделе свое 55-летие, и по такому случаю опубликовала пост в блоге, который посвящён достижениям и инновациям компании.
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