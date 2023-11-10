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Эксперты vs. апельсины. Вечная битва

У коллеги Мартьянова архиправильный подход. Каждый раз, когда ему нужно прокомментировать ту или иную публикацию в западных СМИ, он сразу же идёт изучать биографию автора – его образование и опыт работы.

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