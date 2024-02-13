Врач Терушкин назвал «главного врага» быстрого похудения

Доктор Роман Терушкин рассказал о распространенных причинах, по которым вес тяжело сбрасывается. По его словам, здоровое похудение без вреда для организма не может быть быстрым — рекомендуется терять не более 1 кг в неделю.
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