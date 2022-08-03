Славянская доктрина

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Мысли в праздник: ВДВ станут другими после 2022-го года...

Мысли в праздник: ВДВ станут другими после 2022-го года...

Исторические напёрстки Мысли в праздник: ВДВ станут другими после 2022-го года. Десантуру геройскую от всей души поздравляю, ваша способность «там где чёрт сломает ногу, ВДВ найдёт дорогу» неоспорима, готов лично свидетельствовать под присягой.

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