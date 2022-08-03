Исторические напёрстки Мысли в праздник: ВДВ станут другими после 2022-го года. Десантуру геройскую от всей души поздравляю, ваша способность «там где чёрт сломает ногу, ВДВ найдёт дорогу» неоспорима, готов лично свидетельствовать под присягой.