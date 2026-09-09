В детсаду Нижневартовска воспитателя уволили после жалобы на избиение ребенка

В Нижневартовске родители пожаловались на избиение ребенка в детском саду №41 «Росинка». После инцидента воспитатель и помощник воспитателя были уволены, а полиция составила административный протокол.
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