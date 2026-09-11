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Волошко: Приморью предстоит адаптировать краевые законы под новые федеральные стандарты

Волошко: Приморью предстоит адаптировать краевые законы под новые федеральные стандарты

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября, ФедералПресс. На пленарном заседании ХI Восточного экономического форума президент Владимир Путин указал на необходимость дальнейшего улучшения условий для бизнеса и ускоренного развития Дальнего Востока.

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