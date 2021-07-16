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Болельщик назвал Стефа Карри «отцом Леброна», игрок «Уорриорз» рассмеялся

Один из зрителей на турнире по гольфу при виде разыгрывающего «Уорриорз» Стефена Карри выкрикнул, что тот является «отцом Леброна Джеймса» из «Лейкерс».

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