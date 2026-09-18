1667-й день спецоперации. «Фортеця» Орехов пала, в ответ ВСУ пошли в медийный «наступ» Бойцы ГрВ «Север» освободили н.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ударили по пассаж...
- Вучич проиграл вы...
- Париж горит, а Ма...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым