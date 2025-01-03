Сийярто назвал жалким решение МИД Польши в отношении посла Венгрии

Решение МИД Польши не приглашать венгерского посла на официальную церемонию начала председательства страны в Совете ЕС прокомментировал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, 3 января сообщает агентство MTI.
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