Захват немцами Киева в современной України (с столицей в Куиве) подаётся как акт освобождения Украины от "московской оккупации" вооружёнными формированиями УНР В реальности немцы вошли в Киева после "приглашения" от члена делегации УНР на переговорах в Брест-Литовске 9 февраля Николая Любинского, который дозвонился до другого члена делегации УНР - студента Александра Севрюка, и они вдвоём пришли к выводу, что сбежавшей из Киева Центральной Раде необходима германская военная поддержка.