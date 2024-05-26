В Узбекистане в ожидании визита Путина вывесили приветственные плакаты

В столице Узбекистана Ташкенте идет подготовка к приезду президента РФ Владимира Путина. Как сообщает корреспондент "Известий" Виктор Синеок, приветственные плакаты размещены вдоль дороги на всем пути следования президентского кортежа.
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