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Росгидромет зафиксировал в 2021 году рекордное число случаев загрязнения воздуха

Росгидромет зафиксировал в 2021 году рекордное число случаев загрязнения воздуха

В российских городах в 2021 году зафиксировано максимальное количество случаев загрязнения воздуха. По данным Росгидромета, их было 406, что примерно на четверть (23%) больше по сравнению с предыдущим антирекордом, установленным годом ранее.

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