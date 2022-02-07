Росгидромет зафиксировал в 2021 году рекордное число случаев загрязнения воздуха

В российских городах в 2021 году зафиксировано максимальное количество случаев загрязнения воздуха. По данным Росгидромета, их было 406, что примерно на четверть (23%) больше по сравнению с предыдущим антирекордом, установленным годом ранее.
В российских городах в 2021 году зафиксировано максимальное количество случаев загрязнения воздуха. По данным Росгидромета, их было 406, что примерно на четверть (23%) больше по сравнению с предыдущим антирекордом, установленным годом ранее.
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