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Кубарси: «Мы с Ямалем должны были быть на юношеском Евро, но вместо этого играем на ЧМ»

Кубарси: «Мы с Ямалем должны были быть на юношеском Евро, но вместо этого играем на ЧМ»

19-летний защитник «Барселоны» и сборной Испании Пау Кубарси поделился впечатлениями от ЧМ-2026, а также отметил, что по возрасту он и его партнер по национальной команде Ламин Ямаль должны были играть на юношеском чемпионате Европы.

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