В США заявили, что Трамп может досрочно объявить о победе

МОСКВА, 23 октября, ФедералПресс. Сторонники кандидата в президенты США Дональда Трампа, считают, что он может заявить о своей победе на выборах раньше установленного срока, не дожидаясь официальных результатов, передает телеканал NBC News.
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