На реке Ока в Нижегородской области столкнулись теплоход и лодка, есть погибший

В результате столкновения теплохода с лодкой на реке Ока в Нижегородской области погиб мужчина. Инцидент подтвердили в Приволжской транспортной прокуратуре, которая занимается контролем за безопасностью на водных путях региона.
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