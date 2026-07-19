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FiNE NEWS

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На реке Ока в Нижегородской области столкнулись теплоход и лодка, есть погибший

В результате столкновения теплохода с лодкой на реке Ока в Нижегородской области погиб мужчина. Инцидент подтвердили в Приволжской транспортной прокуратуре, которая занимается контролем за безопасностью на водных путях региона.

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