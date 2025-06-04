В России пользователи массово жалуются на сбой мобильной связи и интернета

В России пользователи массово жалуются на сбой мобильной связи и интернетаПользователи в нескольких регионах России сегодня с утра жалуются на работу мобильных провайдеров МТС, Т2, «МегаФон» и Билайн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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