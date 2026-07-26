В Кремле дали чёткий ответ на предложение о заморозке конфликта на Украине. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с лидером России Владимиром Путиным в Омске призвал остановить боевые действия и вернуться к стамбульской формуле 2.
Кремль официально отказал в заморозке СВО. "Добрая воля" закончилась. Теперь будет жёстко
Комментарии
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Александр Каблучко
Можно быстрее и надежнее. Объявить мобилизацию среди т.н. "элиты" всех уровней и их отпрысков. А для верности исполнения привлечь украинских спецов из ТЦК
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1 м.
Александр Каблучко
Отож и я про тож😱😱😱
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1 м.
Игорь Кузнецов
Вынужденное начало СВО в значительной мере было спровоцировано намерением вступления Украины в НАТО, уже подготовливали площадки под военные базы на Чёрном море. Расширять территорию Польши, как члена НАТО, за счёт Зпадной Украины - значит отказаться от цели создания "внеблокового" государства (в каких-то границах). Останется сложный вопрос с контролем - как было с Германией после 1-й мировой войны. Конечно же реваншисткие настроения останутся, с этим ничего не поделать.
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