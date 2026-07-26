Кремль официально отказал в заморозке СВО. "Добрая воля" закончилась. Теперь будет жёстко

Можно быстрее и надежнее. Объявить мобилизацию среди т.н. "элиты" всех уровней и их отпрысков. А для верности исполнения привлечь украинских спецов из ТЦК

Игорь Кузнецов

Вынужденное начало СВО в значительной мере было спровоцировано намерением вступления Украины в НАТО, уже подготовливали площадки под военные базы на Чёрном море. Расширять территорию Польши, как члена НАТО, за счёт Зпадной Украины - значит отказаться от цели создания "внеблокового" государства (в каких-то границах). Останется сложный вопрос с контролем - как было с Германией после 1-й мировой войны. Конечно же реваншисткие настроения останутся, с этим ничего не поделать.