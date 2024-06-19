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Сириус | городской округ

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Купить квартиру в Сочи по цене ниже объявленной застройщиком реально

Купить квартиру в Сочи по цене ниже объявленной застройщиком реально В отдельных случаях итоговая цена может оказаться на 1-7₽ миллионов ниже, рассказывает специалист по недвижимости Василий Попов.

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