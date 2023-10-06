«Метеор» соединит Нижний Новгород, Чебоксары и Казань в 2024 году, сообщает минтранс Чувашии. Впервые за последние 28 лет судно «Метеор 120» выполнило рейс из Нижнего Новгорода до Чебоксар вчера, 5 октября.
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