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Нижегородская правда

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«Метеор» соединит Нижний Новгород, Чебоксары и Казань в 2024 году

«Метеор» соединит Нижний Новгород, Чебоксары и Казань в 2024 году, сообщает минтранс Чувашии. Впервые за последние 28 лет судно «Метеор 120» выполнило рейс из Нижнего Новгорода до Чебоксар вчера, 5 октября.

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