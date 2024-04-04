Офицеры ВСУ пожаловались Politico, что F-16 в 2024 году будут бесполезны

Высокопоставленные офицеры Вооруженных сил Украины пожаловались изданию Politico, что истребители F-16, которые были так нужны киевской стороне в прошлом году, в 2024-м будут бесполезны, поскольку Российская Федерация уже готова эффективно противостоять данным самолетам.