Высокопоставленные офицеры Вооруженных сил Украины пожаловались изданию Politico, что истребители F-16, которые были так нужны киевской стороне в прошлом году, в 2024-м будут бесполезны, поскольку Российская Федерация уже готова эффективно противостоять данным самолетам.
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