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В Москве пройдет конференция, посвященная ЗОЖ и управлению возрастом

В Москве пройдет конференция, посвященная ЗОЖ и управлению возрастом

24 сентября в Москве соберутся специалисты в области медицины для обсуждения вопросов, связанных с технологиями улучшения здоровья, увеличением продолжительности жизни, доказательной и превентивной медициной.

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