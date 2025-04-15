В Москве пройдет конференция, посвященная ЗОЖ и управлению возрастом

24 сентября в Москве соберутся специалисты в области медицины для обсуждения вопросов, связанных с технологиями улучшения здоровья, увеличением продолжительности жизни, доказательной и превентивной медициной.
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