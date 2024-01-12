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Гелиофизик Богачёв предупредил о нарастании солнечной активности

Гелиофизик Богачёв предупредил о нарастании солнечной активности

Заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачёв рассказал, что Солнце подходит к очередному пику своего 11-летнего цикла активности, и это повлечёт за собой увеличение числа магнитных бурь.

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