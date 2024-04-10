Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Разложили в пепел!: "Огневая карусель" - Из Яра уходят огромные колонны катафалков

Разложили в пепел!: "Огневая карусель" - Из Яра уходят огромные колонны катафалков

"Разложили в пепел!" 450 душ и 50 ед. техники скрывались на заводе. Ф А Б-1500 их нашли. - Когда поняла, что могу что-то сделать, я также поняла, что уже не могу остаться в стороне.

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Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Не надо сравнивать действия Януковича и Путина. Чтобы уменьшит потери нужно стереть с лица земли сопротивляющиеся города. Остальные подумают.
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12 час.
Александр Рожков
Валите на Януковича... Вы что, не знаете что, по просьбе Обамы, Путин просил Януковича не применять армию против майдановцев?
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11 час.
Юрий Золотарев
До-олго они &quot;КРУТИЛИ ХВОСТ&quot; Медведю... Докрутились? Получите-распишитесь!! &quot;Бандероконтингент&quot; не жалко ни в грамм!! Их еще не трогали, а они уже орали &quot;москаляку на гиляку&quot;. Всё! Лимит российского терпения исчерпан!
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9 час.

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