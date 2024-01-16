«Северавтодор», получив контракты на уборку дорог Нефтеюганска, привлек субподрядчиков для их исполнения

Компания правительства Ханты-Мансийского автономного округа – «Северавтодор», оштрафованная властями Нефтеюганска за плохую уборку города от снега, привлекла субподрядчиков для выполнения данных работ по заключенным в конце 2023 года контрактам.
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