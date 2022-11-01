Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Какая лощадь! В  рваных обносках!Соболенко снялась...
  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...

Клопп о 2:0: «Мы играли против невероятно сильного «Наполи» и хотели отреагировать на поражение от «Лидса»

Юрген Клопп высказался о победе «Ливерпуля» над «Наполи». Английский клуб дома обыграл неаполитанцев (2:0) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов, нанеся сопернику первое поражение в сезоне.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх