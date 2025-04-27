Смертельное ДТП произошло в Симферопольском районе

Смертельное ДТП произошло в Симферопольском районеВ 5:30 на автодороге «Ростов - Мариуполь - Мелитополь -Симферополь» вблизи села Солнечное водитель Hyundai не выбрал безопасную скорость движения, не учёл дорожную обстановку и врезался в стоявшую впереди машину Isuzu.