Смертельное ДТП произошло в Симферопольском районе

Смертельное ДТП произошло в Симферопольском районеВ 5:30 на автодороге «Ростов - Мариуполь - Мелитополь -Симферополь» вблизи села Солнечное водитель Hyundai не выбрал безопасную скорость движения, не учёл дорожную обстановку и врезался в стоявшую впереди машину Isuzu.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии