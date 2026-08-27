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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ман Сити» за 4,75 млн фунтов продал Каборе «Рексхэму». У защитника 8 ассистов за сезон в Чемпионшипе

« Рексхэм » выкупил правого защитника  Иссу Каборе у « Манчестер Сити ». Валлийский клуб из Чемпионшипа и 25-летний футболист сборной  Буркина-Фасо подписали контракт до лета 2029 года после годичной аренды.

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