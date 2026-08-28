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Ясновидящая: впереди человечество ждут катастрофы, которые затмят наводнение в Непале

Ясновидящая: впереди человечество ждут катастрофы, которые затмят наводнение в Непале

Тревожные знаки уже проявляются в аномальных погодных явлениях и сейсмической активности по всему миру Ясновидящая и экстрасенс Дарья Миронова связала наводнение в Непале и внезапные изменения погоды с началом значительного климатического "перехода", вызванного деятельностью человека.

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