Ученые установили, почему сошел смертоносный сель на границе Непала и Китая

Появились новые подробности масштабного бедствия на границе Непала и Тибета. Как мы рассказывали ранее, разрушительный паводковый поток стер с лица земли пограничную инфраструктуру и унес сотни жизней.
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