Запад предрек падение режима Зеленского после ударов по Одессе

Западные эксперты предсказывают скорое падение режима Владимира Зеленского на фоне массированных ударов Вооружённых сил России по портовой и экономической инфраструктуре Одессы.
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