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Регионы России

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Запад предрек падение режима Зеленского после ударов по Одессе

Запад предрек падение режима Зеленского после ударов по Одессе

Западные эксперты предсказывают скорое падение режима Владимира Зеленского на фоне массированных ударов Вооружённых сил России по портовой и экономической инфраструктуре Одессы.

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