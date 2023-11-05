В Китае ответили на угрозы Байдена санкциями из-за панголинов

КНР исполняет обязательства по защите панголинов от вымирания, Вашингтону не следует портить репутацию Пекина обвинениями в контрабанде этих животных, заявил пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй.
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