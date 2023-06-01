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«Я им не завидую»: Арестович рассказал, как будут репрессировать жителей Крыма и Донбасса (ВИДЕО)

«Я им не завидую»: Арестович рассказал, как будут репрессировать жителей Крыма и Донбасса (ВИДЕО)

Бывший советник главы администрации Зеленского Алексей Арестович, находясь в Израиле, рассказал, как следует репрессировать 5 млн жителей Крыма и Донбасса «после прихода ВСУ».

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