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Аргументы и Факты

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Гигантский груз НАТО ушел под воду: ВСУ лишились главного у Одессы

Гигантский груз НАТО ушел под воду: ВСУ лишились главного у Одессы

После серии мощных взрывов в Одесской области под воду ушел особо ценный военный груз НАТО. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.

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