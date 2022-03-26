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Наталья Непряева: «На Кубке мира я чувствовала себя прекрасно, была готова рвать и метать. Сейчас такого нет, но все равно очень хочу бегать»

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева рассказала о настрое на чемпионат России в Сыктывкаре.

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