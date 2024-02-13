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Генпрокуратура намерена конфисковать заводы ЧЭМК из-за незаконной приватизации

Генпрокуратура намерена конфисковать заводы ЧЭМК из-за незаконной приватизации

Генеральная прокуратура требует передать в собственность государства три завода Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) в связи с тем, что проведенная в 1990-е приватизация была незаконной.

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