Кузьминки

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8 апреля жители Кузьминок напишут Тотальный диктант

Регистрация участников на Тотальный диктант уже открылась! В Москве написать диктант можно будет 8 апреля как в режиме онлайн, так и очно, — в библиотеках, досуговых и культурных центрах, в высших учебных заведениях, музеях, всего на 240 площадках.

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