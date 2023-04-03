8 апреля жители Кузьминок напишут Тотальный диктант

Регистрация участников на Тотальный диктант уже открылась! В Москве написать диктант можно будет 8 апреля как в режиме онлайн, так и очно, — в библиотеках, досуговых и культурных центрах, в высших учебных заведениях, музеях, всего на 240 площадках.