Администрация Владивостока продолжает прием заявок на участие в "Гуле океанского прибоя"

Администрация Владивостока продолжает прием заявок на участие в "Гуле океанского прибоя"

Администрация Владивостока приглашает авторов блеснуть своим талантом в литературном конкурсе имени Павла Гомзякова "Гул океанского прибоя" (12+).

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