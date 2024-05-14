«Аврора» сменит платформу для браузера. Он переедет с Firefox на Chromium

Разработчики отечественной операционной системы «Аврора» выпустят мобильный браузер на основе Chromium вместо нынешней платформы FirefoxКак сообщает «Коммерсантъ», разработчик российской операционной системы «Аврора» компания «Открытая мобильная платформа» работает над созданием браузера на основе Chromium и тестирует его в рамках пилотных проектов с заказчиками.