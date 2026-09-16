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Путин: победу на выборах одержат достойные кандидаты, готовые защищать Россию

Путин: победу на выборах одержат достойные кандидаты, готовые защищать Россию

Победу на предстоящих в России выборах одержат самые достойные и компетентные кандидаты, кто делом доказал преданность стране и готов защищать ее от любых угроз, уверен Президент России Владимир Путин.

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