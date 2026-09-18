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Три ЕГЭ в 2027 году займут всего по три часа

Три ЕГЭ в 2027 году займут всего по три часа

В ФИПИ также анонсировали изменения в профильной математике, истории и информатике В 2027 году самыми непродолжительными экзаменами ЕГЭ станут базовая математика, география и китайский язык.

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