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Жительница Барнаула разгадала "древнее" слово в шоу "Поле чудес"

Жительница Барнаула разгадала "древнее" слово в шоу "Поле чудес"

Елена Вольшмидт знала, как в Смоленской губернии называли кувшин для молока Жительница Барнаула Елена Владимировна Вольшмидт приняла участие в телешоу "Поле чудес" на Первом канале и впечатлила зрителей своей эрудицией.

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