Три месяца рождения, которым астрологи обещают выход из сложного периода: кому пора остановиться и восстановить силы Елена ГалицкаяСогласно астрологическим и нумерологическим представлениям, некоторые жизненные этапы могут быть связаны с особенностями характера человека и периодами внутренних перемен.
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