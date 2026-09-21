Три месяца рождения, которым астрологи обещают выход из сложного периода: кому пора остановиться и восстановить силы Елена ГалицкаяСогласно астрологическим и нумерологическим представлениям, некоторые жизненные этапы могут быть связаны с особенностями характера человека и периодами внутренних перемен.