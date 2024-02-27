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Премьер Франции Атталь вслед за Макроном не исключил отправку военных на Украину

Премьер Франции Атталь вслед за Макроном не исключил отправку военных на Украину

Франция может отправить своих солдат на Украину. Такое заявление вслед за президентом страны Эммануэлем Макроном в эфире радиостанции RTL сделал французский премьер Габриэль Атталь, сообщило РИА «Новости».

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