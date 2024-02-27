Премьер Франции Атталь вслед за Макроном не исключил отправку военных на Украину

Франция может отправить своих солдат на Украину. Такое заявление вслед за президентом страны Эммануэлем Макроном в эфире радиостанции RTL сделал французский премьер Габриэль Атталь, сообщило РИА «Новости».
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