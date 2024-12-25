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Офицер ВСУ: Идейные спиваются и вешаются – на фронте всё больше потенциальных «русских»

Офицер ВСУ: Идейные спиваются и вешаются – на фронте всё больше потенциальных «русских»

«К огромному сожалению», украинцы очень быстро становятся русскими. Об этом на канале «UkrLife» заявил офицер ВСУ, медик Геннадий Друзенко, скандально известный приказом своим подчиненным кастрировать российских солдат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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