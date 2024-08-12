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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тер Стеген про 0:3 с «Монако»: «Жесткий результат и хорошее предупреждение перед началом Ла Лиги. «Барселоне» не хватало всего понемногу»

«Жесткий результат. В некоторых вещах мы не соответствовали требованиям. Это хорошее предупреждение о том, что нужно удачно начать чемпионат Испании, до которого остается четыре или пять дней.

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